’Moordverdachte (19) van bed gelicht in luxe hotel Heemskerk’

Eerder maakte de politie bekend dat de tiener, net als de twee andere verdachten in de zaak - een 40-jarige man uit Didam en een 43-jarige vrouw uit Delft - in hun woning werden aangehouden.

Haarlems Dagblad schrijft dat de 19-jarige zwerfjongere door een opvanginstantie werd ondergebracht in het middeleeuwse kasteel. De moordverdachte is volgens de krant op 21 februari in het diepst van de nacht van zijn bed gelicht door de Haagse politie.

De VVD-fractie in Beverwijk is verontwaardigd dat de dakloze moordverdachte op kosten van de burger in het peperdure hotel sliep. Het desbetreffende NH Hotel Marquette zegt in een reactie dat het de eerste keer was dat het hotel op deze locatie een dakloze jongere onderbracht. „En ik denk ook meteen de laatste keer”, aldus de manager tegen Haarlems Dagblad.

De gemeente Beverwijk laat desgevraagd weten dat er vaker hotels worden ingezet voor de opvang van zwerfjongeren. Daar neemt de lokale VVD geen genoegen mee. De partij gaat verhaal halen bij het college van B en W. Zo wil de partij weten of het huren van hotelkamers er mede voor heeft gezorgd dat de jeugdzorg van de gemeente een miljoen euro te veel heeft uitgegeven.

Overleden

Agenten troffen 22 januari in een woning aan het Kloosterpad in het Zuid-Hollandse Den Hoorn een overleden man aan. Al snel werd duidelijk dat de man slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er mogelijk ruzie was voordat de man dood in zijn woning werd gevonden. De drie mannen die kort erna werden opgepakt, werden later vrijgelaten. Het drietal waar de 19-jarige deel van uitmaakt, werd een maand na de vondst van het slachtoffer opgepakt.