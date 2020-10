Alarm politie: ‘Honderden zedenzaken op de plank’

Gerrit van der Burg (l.), de hoogste baas van het Openbaar Ministerie en John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven. Ⓒ Rias Immink

De politie dreigt het vertrouwen van de burgers te verliezen als er in de komende jaren niet meer geld in specialisatie wordt geïnvesteerd. Als de politie midden in de maatschappij wil blijven staan moet er flink gemoderniseerd worden. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie Gerrit van der Burg en John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, maken zich grote zorgen.