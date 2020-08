Baasje dat husky in BMW liet zitten met de dood bedreigd

Dat baasje is de 41-jarige George Mardo uit Groningen. „Ik word van alle kanten beschuldigd van dierenmishandeling, ik krijg doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd”, zo vertelt hij aan Dagblad van het Noorden. „Wacht even, ik hou van dieren en in het bijzonder van mijn husky.”

Bekijk ook: Ruit van dure BMW ingeslagen om hond te bevrijden

Mardo parkeerde zijn opvallende auto vrijdag bij een bouwmarkt in Groningen, naar eigen zeggen omdat hij last had van mollen en een middeltje ging kopen. „Ik wilde geen klem, want ik ben een diervriendelijk man.” Hij laat zijn hond, de 7-jarige Jace, achter in de auto met de airco aan. Op de parkeerplaats ziet hij hoe een agent het raam van zijn auto intikt. „Ik zei nog tegen de politie dat de airco aan stond. Voel maar, zei ik nog.”

Ⓒ 112groningen.nl

Zeuren over de onkosten om het raam te laten repareren doet hij niet. „Ik vind het goed dat mensen mijn hond willen redden.” Wel vindt hij het vervelend dat hij als slechterik wordt weggezet. „Jace is mijn beste vriend, hij gaat altijd met me mee. Hij is verwend, wie laat nou zijn hond achter in zo’n auto? Dat doe je toch alleen als die hond je alles waard is? En echt, die auto was een koelkast.”