New York opgeschrikt door aanval haai op populair strand

New York - New York is opgeschrikt door een haaienaanval op één van de populairste stranden van de metropool. Een 50-jarige vrouw is op Rockaway Beach in haar been gebeten. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk door welke haaisoort de vrouw werd aangevallen.

Mogelijk ging het om een aanval van een zandtijgerhaai. Ⓒ ANP / Cultura Images RF