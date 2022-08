Maandverband en tampons gratis beschikbaar in Schotland

Schotland is het eerste land ter wereld dat de menstruatieproducten volledig gratis aanbiedt. De wet werd in 2020 al unaniem aangenomen. Destijds prees de minister van Schotland, Nicola Sturgeon, de „baanbrekende wetgeving”. Ze zei dat het belangrijk was voor vrouwen en meisjes in heel Schotland. Via een app kunnen vrouwen en meisjes bekijken op welke locaties ze de menstruatieproducten kunnen ophalen.