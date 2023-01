Hier valt de PostcodeKanjer van 58,9 miljoen

Caroline Tensen en Winston Gerschtanowitz tijdens het feest van de Postcode Loterij in Nieuw-Vennep in 2020 Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - De PostcodeKanjer van 58,9 miljoen euro is gevallen in de Kerklaan in Heemskerk. De helft van dit bedrag gaat naar de winnende postcode 1961GB, de andere helft naar de wijkcode 1961. Dat werd zondag bekendgemaakt door Caroline Tensen en Quinty Trustfull in het tv-programma RTL Boulevard op RTL4.