Nederland laat stranden en bossen dit weekend wel links liggen

Vorig weekend sloeg Nederland de coronawaarschuwingen van de overheid massaal in de wind en toog naar park, bos, strand of natuurgebied. Dit tot afgrijzen van de mensen die wél thuis bleven en de autoriteiten. De politie maande mensen binnen te blijven, de overheid slingerde er een NL-Alert uit om mensen te attenderen op de regels en Natuurmonumenten riep mensen op thuis te blijven, omdat de natuurgebieden overvol waren.

Relatief rustig

Een week tijd blijkt veel verschil te maken, constateert de organisatie deze zaterdag. „Het is relatief rustig, hoor ik van onze beheerders. En de mensen die er zijn, houden zich goed aan de regels”, zegt woordvoerder Fred Prak opgelucht. Want het laatste wat Natuurmonumenten wil is een volledige lockdown, of dat de beheerders continu moeten optreden als schooljuffen tegenover mensen die geen afstand houden. „Zelfs op de plekken waar het vorig weekend de spuigaten uitliep, met name aan de kust en bij grote steden, is het nu rustig. Eigenlijk zijn er geen bijzonderheden”, aldus Prak.

Staatsbosbeheer sluit zich daarbij aan. Volgens woordvoerster Joke Bijl is het op sommige plaatsen wel druk, maar houden mensen zich ’over het algemeen’ goed aan de regels.

Premier Rutte

Vrijdag riep premier Mark Rutte de Nederlanders op om dit weekend vooral binnen te blijven, of alleen voor het broodnodige naar buiten te gaan. „Ik snap heel goed dat je even je boodschappen moet halen of dat je toch even een frisse neus wilt halen. Maar laat het ook bij boodschappen of die frisse neus blijven”, aldus de premier. Toestanden zoals vorig weekend wenste hij niet weer te zien, was de kristalheldere boodschap.

Toch gebeurde dat wel degelijk her en der, zij het op kleinere schaal. Zo sloot de gemeente Ede de markt in het hart van de stad, omdat het te druk werd. Daardoor lukte het mensen niet meer 1,5 meter afstand te houden. De gemeente Goes riep mensen op niet meer naar de milieustraat te komen vanwege de drukte. Bovendien klagen velen op sociale media over de drukte bij verschillende supermarkten. Een woordvoerster van Jumbo laat weten dat het inderdaad ’drukker is dan gebruikelijk, maar wel beheersbaar’.

De paar mensen die nog wel een frisse neus halen op het strand, houden nu keurig afstand van elkaar. Dat was vorig weekend wel anders... Ⓒ ANP

Uitgestorven op de stranden

Op de stranden is het zaterdagmiddag wél uitgestorven. Op het strand van Scheveningen en de aanpalende boulevard haalt een enkeling een frisse neus. Het strand van Zandvoort is eveneens leger dan leeg. „Maar verschillende kustplaatsen hebben dan ook de wegen afgesloten”, legt Heleen de Geest van de ANWB uit. Dat gebeurde nadat vorige week de stranden afgeladen waren met uitwaaiende mensen. Onder meer de gemeenten Noordwijk, Wassenaar, Westland, Zandvoort en Bloemendaal sloten parkeerplaatsen of wegen.

„Vandaar dat we ook geen files zien”, aldus De Geest, die ook in de rest van Nederland geen drukte ziet. „Het is eerder uitgestorven, en dat ondanks het schitterende weer. De boodschap lijkt heel goed tot de mensen te zijn doorgedrongen.”

In de nieuwste corona-update tips over hoe om te gaan met angsten in deze woelige tijden. Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.