’We komen zelfs de dader op straat tegen’ Familie doodgereden Jesse (20) wacht al jaar op start rechtszaak: ’Een martelgang, alles is dichtbij’

Door Gerda Frankenhuis en Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Vlakbij de plek van het ongeluk is een gedenksteen voor Jesse neergezet. Ⓒ Martin Mooij

Noord-Scharwoude - Na in de kroeg naar de kampioensrace van Max Verstappen te hebben gekeken, stapte D.V. (29) uit Langedijk op 12 december vorig jaar volgens het Openbaar Ministerie (OM) stomdronken achter het stuur. In Oudkarspel zaaide hij dood en verderf toen hij vijf jonge fietsers schepte. Jesse Smit (20) overleed na een week. Vier van zijn vrienden raakten zwaargewond. Bijna een jaar na dato is er nog altijd geen zittingsdatum bekend. Binnen justitie zijn grote zorgen over de lange wachttijden voor de behandelingen van strafzaken van ernstige verkeersdelicten.