LIVE | Meer besmettingen Duitsland, toch versoepelingsplan in werking

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

07.28 - ’Coronacrisis raakt jongeren onevenredig hard’

Van alle generaties worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, maar het kabinet laat ze in de kou staan.

07.24 - Steun coronabeleid loopt terug

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent, blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde.

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt I&O dat het onderzoek uitvoerder in opdracht van de NOS. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is.

I&O Research ondervroeg 2685 Nederlanders tussen 26 februari en 1 maart.

07.16 - ’Het mag allemaal wel wat positíever!’

Aan de populaire hersenprofessor Erik Scherder zijn ze niet besteed, de late-avond-talkshows die lang stilstaan bij onheilspellend nieuws over op ons afkomende coronavarianten.

Laten we het, als het aan Erik Scherder ligt, allemaal zo positief bekijken in deze moeilijke tijden van corona. Ⓒ ANP/HH

06.55 - Mondkapjesfraude

Een Oostenrijkse producent van mondkapjes wordt door het Openbaar Ministerie in dat land onderzocht op verdenking van fraude. Behalve van economische delicten wordt het bedrijf ook verdacht van arbeidsrechtelijke overtredingen, aldus de aanklager.

De aanklager die belast is met onderzoeken naar corruptie en economische delicten kwam in actie na onderzoek waaruit naar voren kwam dat de mondkapjes van het bedrijf in het buitenland werden geproduceerd, in Oostenrijk opnieuw werden verpakt en vervolgens voor een hogere prijs werden verkocht als producten die in Oostenrijk zouden zijn gemaakt. Het gaat daarbij om FFP2-mondkapjes.

De vraag naar FFP2-mondkapjes is geëxplodeerd sinds de coronapandemie. Hygiene Austria moest zodoende een Chinese producent in de arm nemen om de mondmaskers volgens Oostenrijks ontwerp te produceren, stelt het bedrijf in een verklaring.

06.35 - Opnieuw toename Duitsland

Opnieuw zijn er in Duitsland in de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen vastgesteld dan op de dag ervoor. De Duitse tegenhanger van het RIVM meldde donderdag 11.912 nieuwe gevallen.

Woensdag werden ruim 9000 besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Toen werden er bijna 4000 nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.471.942 personen in Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 359 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.240 levens geëist in Duitsland.

Bondskanselier Angela Merkel maakte na overleg met de deelstaatpremiers bekend dat de lockdown in het merendeel van deze maand sowieso nog van kracht blijft. Wel kondigde Merkel aan dat zij een model voor gefaseerde versoepelingen overeen was gekomen met de deelstaatregeringen. Die versoepelingen moeten mogelijk worden gemaakt door extra snelheid met het vaccineren en een gratis sneltest per week voor alle Duitse burgers na zondag.

