LIVE | Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

12.00 Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

„We kunnen het nog niet aantonen”, antwoordt socioloog Tanja Traag van het CBS op de vraag of hier het effect van de vaccinatiecampagne te zien is. „Maar het zou wel logisch zijn als het een met het ander te maken heeft.”

22.30 Duizenden ondernemers melden zich voor nieuwe hulpronde

Sinds 15 februari hebben zo’n 66.000 ondernemers wegens de coronacrisis een vergoeding van de vaste lasten aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021. Aanvragen van meer dan 36.000 bedrijven zijn goedgekeurd. Samen hebben zij al 381 miljoen euro toegekend gekregen.

De TVL-regeling werd recent uitgebreid, zodat ook kleinere ondernemers ervan gebruik kunnen maken. Waar een ondernemer eerder minimaal 3000 euro aan maandelijkse vaste lasten moest hebben, ligt die ondergrens nu op 1500 euro. Zo’n 6200 ondernemers uit deze categorie dienden een aanvraag in.

De meeste aanvragers zijn horecaondernemer (18.000) of zitten in de detailhandel (ruim 10.000). Dienstverleners zoals kappers, schoonheidssalons en sauna’s deden ruim 9400 aanvragen.

21.45 Italië stelt lokale en regioverkiezingen uit tot najaar

Italianen gaan pas in het najaar naar de stembus voor lokale en regionale verkiezingen die in het voorjaar stonden gepland. De regering heeft daartoe besloten vanwege de coronatoestand.

De verkiezingen zijn uitgesteld tot de periode tussen 15 september en 15 oktober. In zo’n 1200 gemeenten en steden, waaronder Rome, Milaan, Napels, Turijn en Bologna, wordt dan een nieuwe burgemeester gekozen. Ook wordt gestemd over gemeenteraadsleden en vervanging van een aantal parlementariërs in Rome.

19.50 Brazilië meldt record van 1910 coronadoden in een dag

In Brazilië zijn in een etmaal 1910 mensen overleden aan het coronavirus, een recordaantal. Het vorige record van 1641 sterfgevallen werd een dag eerder gevestigd. In totaal zijn in Brazilië bijna 260.000 mensen bezweken aan Covid-19. Daarmee neemt het land wereldwijd de tweede plaats in. In de VS zijn het er ongeveer twee keer zoveel.

Het aantal besmettingen steeg met bijna 72.000, waarmee het totaal in het land van 212 miljoen inwoners komt op meer dan 10,7 miljoen.

Eerder werden de ziekenhuizen in de noordelijke stad Manaus overweldigd door de toestroom van patiënten. Nu dreigt het zorgstelsel ook in steden als Sao Paulo overbelast te raken. In sommige regio’s worden lichamen in koelcontainers bewaard.

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft het virus en de pandemie sinds de uitbraak in het land volgens critici niet serieus genomen.

19.00 België en Duitsland wijzen reisverbodverzet Europese Commissie af

Het verbod op niet-noodzakelijke reizen naar en vanuit België is een proportionele en tijdelijke maatregel om te helpen een derde golf coronabesmettingen in het land te voorkomen. De Belgische autoriteiten antwoorden dat aan de Europese Commissie die zes lidstaten waaronder België en Duitsland maant om zo snel mogelijk hun reisbeperkingen in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie.

Het dagelijks EU-bestuur vroeg België het verbod te vervangen door „meer doelgerichte maatregelen”, zoals quarantaine en testen. Die zijn volgens de commissie minder beperkend voor het vrije verkeer in de EU en beschermen ook de volksgezondheid. Ze gaf België tien dagen tijd om te antwoorden.

België stelt dat de maatregel het grensoverschrijdende goederenverkeer niet verstoort en dat er ook uitzonderingen zijn voor grenswerkers, medisch noodzakelijke reizen of wettelijke verplichtingen. Het reisverbod werd eind januari ingesteld om druk reisverkeer in de krokusvakantie te voorkomen maar is verlengd tot 1 april. Zulke reisbeperkingen mogen in principe echter hooguit twee maanden duren.

Ook Duitsland verweert zich tegen de kritiek van het dagelijks EU-bestuur. De ambassadeur bij de Europese Unie heeft woensdag geantwoord dat de beperkingen in stand zullen worden gehouden zo lang dat nodig is in het belang van de volksgezondheid. Duitsland laat sinds half februari vrijwel niemand meer toe uit Tsjechië, Slowakije en Tirol, om de komst van gevaarlijke nieuwe varianten van het coronavirus tegen te gaan. Alleen voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en grenswerkers maakt Duitsland een uitzondering. De andere landen die hun grenzen (deels) hebben afgesloten zijn Hongarije, Denemarken, Zweden en Finland.

18.40 Weekendlockdown voor derde Franse regio

In Frankrijk gaat een derde regio in een weekendlockdown. Inwoners van de noordelijke regio Duinkerken en Nice en omstreken mochten in het weekend al niet zonder geldige reden naar buiten, en daar komt nu het eveneens noordelijke departement Pas-de-Calais bij.

Premier Jean Castex kondigde dat aan op een persconferentie. De betreffende regio’s zijn brandhaarden van de meer besmettelijke Britse coronavirusvariant. Meer dan 60 procent van alle infecties in Frankrijk is toe te schrijven aan de Britse variant. Het aantal gebieden waar het de verkeerde kant opgaat met het aantal besmettingen is gestegen tot 23. In die departementen wordt de vaccinatiecampagne fors opgevoerd.

De toename van het aantal besmettingen is niet enorm, maar het zorgstelsel blijf onder enorme druk staan, aldus Castex, die herhaalde dat de regering er alles aan wil doen om een derde landelijke lockdown te voorkomen.

Een weekendlockdown gaat dus vooralsnog voorbij aan bijvoorbeeld Parijs en andere grote steden. In het hele land is al wel een tijd een avondklok vanaf 18.00 uur van kracht.

18.00 Corona uitgebroken op twee afdelingen van ziekenhuis in Emmen

Op twee afdelingen van het Scheper-ziekenhuis in Emmen is het coronavirus uitgebroken. Achttien patiënten hebben het virus opgelopen, van wie één is overleden. Ook elf medewerkers testten positief. De uitbraak treft mensen van de afdelingen longgeneeskunde en geriatrie (ouderenzorg).

Volgens de Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis onder valt, is de eerste besmetting vorige week geconstateerd. Waarschijnlijk begon de uitbraak met een patiënt die bij opname negatief testte, maar bij wie later toch het virus werd vastgesteld. Besmette patiënten zijn overgeplaatst naar een verpleegafdeling, besmette medewerkers zitten thuis in quarantaine.

De uitbraak heeft geen gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis, die gaat gewoon door.

15.44 Oud-militair met ploertendoder Museumplein komt vrij

De man die in januari tijdens de avondklokrellen op het Museumplein een politiepaard zou hebben mishandeld, komt op vrije voeten. De politierechter van de rechtbank in Amsterdam heeft donderdag zijn voorarrest geschorst. Hij mag de inhoudelijke zitting op 8 april in vrijheid afwachten. Wel krijgt de man een locatieverbod. Hij mag niet in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam komen.

Melvin B. (36) werd zondag 17 januari gearresteerd tijdens een verboden en uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen. De officier van justitie verdenkt de oud-militair uit Purmerend ervan dat hij tijdens de rellen een of meer paarden van de bereden politie heeft geslagen met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop erop. Daarnaast wordt hem verweten dat hij het bevel om het Museumplein te verlaten niet heeft opgevolgd. Behalve de ploertendoder had hij tijdens de demonstratie ook een opvouwbaar mes op zak.

B. geeft toe dat hij de ploertendoder naar de demonstratie heeft meegenomen, maar ontkent dat hij een paard heeft geslagen.

13.53 Frankrijk schrapt corona-advies om ouderen binnen te houden

Ouderen in Franse verzorgingstehuizen hoeven niet meer binnen te blijven wegens corona. Franse rechters hebben met onmiddellijke ingang het regeringsadvies geschrapt om de bewoners niet uit te laten. De Raad van State, de hoogste rechtbank voor bestuurskwesties, verwerpt de „gedwongen opsluiting” omdat die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Volgens de rechters is een maandenlang verbod op alle uitstapjes „onevenredig.” In reactie op een klacht van familie van een bewoner zei de raad dat langdurige opsluiting „de fysieke en psychologische toestand” van veel bewoners zou kunnen schaden, „zoals uit talrijke onderzoeken is gebleken.”

De raad merkte verder op dat de meeste bewoners van verzorgingstehuizen al zijn ingeënt tegen het virus en daarom geen risico meer lopen.

13.01 - AstraZeneca voor ouderen

De Duitse autoriteiten hebben de weg vrijgemaakt voor het inenten van oudere patiënten met het coronavaccin van AstraZeneca. Vaccinatiecomité STIKO beveelt het gebruik van het middel nu ook aan voor 65-plussers, maakte het Duitse ministerie van Volksgezondheid bekend.

De vaccinatiecomité adviseert ook de maximale periode tussen tussen de eerste en tweede inenting met het vaccin op te rekken naar twaalf weken. „Dit is goed nieuws voor ouderen die wachten op een vaccin. Ze kunnen nu sneller worden ingeënt”, zegt het ministerie, dat beide aanbevelingen overneemt.

In Nederland is de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Die adviseerde eerder het vaccin van AstraZeneca niet aan 65-plussers te geven, omdat hun immuunsysteem minder goed werkt.

12.35 - Noorden Noord-Holland is grootste brandhaard, oorzaak onbekend

Het is niet duidelijk waarom juist het noordelijkste deel van Noord-Holland momenteel de grootste coronabrandhaard van Nederland is. Volgens de GGD Hollands Noorden is er nog geen directe oorzaak gevonden. „We krijgen het nog niet scherp. Het zit over alle leeftijdsgroepen. Als er bijvoorbeeld een festival uit de hand is gelopen, zou je het zo kunnen duiden, maar dat is er niet. Dit loopt al een aantal weken en het wil nog niet dempen”, laat een woordvoerder weten.

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4600 mensen uit het noorden van Noord-Holland. Omgerekend komt dat neer op 701 vastgestelde besmettingen op elke 100.000 inwoners. Binnen de regio schiet Hoorn er nog boven uit. In die gemeente zijn in de afgelopen twee weken 861 mensen positief getest, oftewel 1175 op elke 100.000 inwoners. Naar verhouding is dat meer dan Amsterdam (324), Rotterdam (334), Den Haag (266) en Utrecht (217) bij elkaar. Ook in Den Helder hebben relatief veel inwoners het coronavirus opgelopen.

Het is volgens de GGD moeilijk om een verband te leggen met bijvoorbeeld het winterweer van een paar weken geleden, toen veel mensen samen schaatsten. „Dit is al een langere periode gaande. Het is lastig aan te geven waar het door komt, juist omdat het in de totale breedte van de bevolking zit. Als er clusters zijn, heb iets aanwijsbaars, maar er zijn geen opvallende clusters.”

Het is nog niet bekend of er extra maatregelen in Noord-Holland Noord komen, bovenop de landelijke lockdown, om het aantal coronagevallen terug te dringen.

11.54 WHO ziet opleving

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateert een opleving van het coronavirus na zes weken van afname van het aantal besmettingen. Volgens WHO is het aantal besmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen. Ook worden in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld.

De varianten zouden besmettelijker zijn en in sommige landen veroorzaken ze zorgen over de werking van de vaccins. Elke keer dat een virus ’intrekt bij een gastheer’, begint het zich te reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette ’gastheer’. Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.

11.06 Wanneer een prik?

Wanneer ben ik aan de beurt voor een prik? En welk vaccin krijg ik? Bekijk hier het overzicht.

10.14 - Kankerdiagnoses

Over het hele door corona getekende jaar 2020 zijn er in ons land ongeveer evenveel kankerdiagnoses bij kinderen gesteld als in voorgaande jaren, circa 600. Dat blijkt uit navraag bij het Integraal Kankercentrum Nederland, dat zich baseert op de Nederlandse Kankerregistratie.

Het afgelopen jaar kwam veel reguliere zorg onder druk te staan doordat de coronacris veel aandacht en maatregelen vergde, maar de strijd tegen kanker bij kinderen bleef zo goed als gehandhaafd. Wetenschappelijk tijdschrift The Lancet meldt donderdag dat het er gemiddeld over de wereld heel anders uitziet.

09.35 Europa kijkt naar Russisch vaccin

Vanuit Moskou is bij de Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een aanvraag ingediend voor een versnelde beoordeling van zijn coronavaccin Spoetnik. De kans is daardoor groot dat dit over een paar maanden in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

08.44 - Zaken in Klazienaveen

De tientallen winkeliers in het Drentse dorp Klazienaveen (gemeente Emmen) hebben dinsdag tijdens hun demonstratieve heropening allemaal zaken gedaan. Bij de meeste winkels stonden om 09.00 uur, toen de deuren open gingen, al klanten op de stoep en overal is verkocht. Hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging. In de aanloop naar Pasen heeft de winkeliersvereniging nieuwe acties in petto als het kabinet de coronaregels voor winkelen volgende week niet versoepelt.

De middenstand heropende de zaken omdat dat naar hun mening binnen de geldende coronaregels wel veilig kan. Heropening zou dringend noodzakelijk zijn, omdat veel winkels dreigen om te vallen door gebrek aan inkomsten. Na vijf kwartier maakte burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen een einde aan de actie, aangezien klandizie in winkels dinsdag nog helemaal verboden was. Sinds woensdag mogen winkeliers op afspraak enkele klanten tegelijk op een tijdslot ontvangen.

Hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging. Ⓒ EPA

„Het was hartverwarmend dat klanten de winkeliers echt een hart onder de riem wilden steken. Iedereen in het dorp is enthousiast”, zegt Van der Velde. Hij is tevreden, omdat volgens hem „het muntje nu wel is gevallen. De brancheorganisatie deed niet genoeg om de nood onder de middenstand onder de aandacht te brengen. Dat is nu goed gelukt.”

08.10 - Gehandicapt kind lijdt door lockdown

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de lockdown. Maar liefst 72% van de meisjes en jongens met een beperking is door de coronacrisis eenzamer dan ooit.

Gideon kreeg extra spelletjes die ervoor zorgen dat hij weer iets te doen heeft. Ⓒ Oscar Seijkens

07.48 - Versnelde goedkeuring

De Britse medische toezichthouder gaat vaccins tegen nieuwe varianten van het coronavirus versneld goedkeuren. Farmaceuten die een coronavaccin aanpassen dat al is goedgekeurd, hoeven daarna niet ook nog langdurig onderzoek te doen om aan te tonen dat het middel werkt.

Er wordt gevreesd dat sommige bestaande vaccins minder effectief zijn tegen nieuwe varianten, die onder meer zijn aangetroffen in Brazilië en Zuid-Afrika. „Het is een prioriteit voor ons om te zorgen dat effectieve vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het publiek, zonder compromissen te doen op het gebied van veiligheid”, zegt een topmedewerker van toezichthouder MHRA.

De coronavaccins die nu worden gebruikt in Europa, zijn al ongekend snel ontwikkeld. Dat duurde minder dan een jaar, terwijl zoiets normaliter wel tien jaar kan duren. Het aanpassen van vaccins als het coronavirus muteert, zou nog sneller moeten gaan.

07.28 - ’Coronacrisis raakt jongeren onevenredig hard’

Van alle generaties worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, maar het kabinet laat ze in de kou staan.

07.24 - Steun coronabeleid loopt terug

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent, blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde.

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt I&O dat het onderzoek uitvoerder in opdracht van de NOS. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is.

I&O Research ondervroeg 2685 Nederlanders tussen 26 februari en 1 maart.

07.16 - ’Het mag allemaal wel wat positíever!’

Aan de populaire hersenprofessor Erik Scherder zijn ze niet besteed, de late-avond-talkshows die lang stilstaan bij onheilspellend nieuws over op ons afkomende coronavarianten.

Laten we het, als het aan Erik Scherder ligt, allemaal zo positief bekijken in deze moeilijke tijden van corona. Ⓒ ANP/HH

06.55 - Mondkapjesfraude

Een Oostenrijkse producent van mondkapjes wordt door het Openbaar Ministerie in dat land onderzocht op verdenking van fraude. Behalve van economische delicten wordt het bedrijf ook verdacht van arbeidsrechtelijke overtredingen, aldus de aanklager.

De aanklager die belast is met onderzoeken naar corruptie en economische delicten kwam in actie na onderzoek waaruit naar voren kwam dat de mondkapjes van het bedrijf in het buitenland werden geproduceerd, in Oostenrijk opnieuw werden verpakt en vervolgens voor een hogere prijs werden verkocht als producten die in Oostenrijk zouden zijn gemaakt. Het gaat daarbij om FFP2-mondkapjes.

De vraag naar FFP2-mondkapjes is geëxplodeerd sinds de coronapandemie. Hygiene Austria moest zodoende een Chinese producent in de arm nemen om de mondmaskers volgens Oostenrijks ontwerp te produceren, stelt het bedrijf in een verklaring.

06.42 - Uitbraak basisschool

Dertig gezinnen in quarantaine na corona-uitbraak op basisschool: ’Een hel wat er gebeurt’

Speelkwartier op basisschool De Blauwe Morgenster, vorig jaar mei. Ⓒ Wim Egas

06.35 - Opnieuw toename Duitsland

Opnieuw zijn er in Duitsland in de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen vastgesteld dan op de dag ervoor. De Duitse tegenhanger van het RIVM meldde donderdag 11.912 nieuwe gevallen.

Woensdag werden ruim 9000 besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Toen werden er bijna 4000 nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.471.942 personen in Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 359 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.240 levens geëist in Duitsland.

Angela Merkel Ⓒ EPA

Bondskanselier Angela Merkel maakte na overleg met de deelstaatpremiers bekend dat de lockdown in het merendeel van deze maand sowieso nog van kracht blijft. Wel kondigde Merkel aan dat zij een model voor gefaseerde versoepelingen overeen was gekomen met de deelstaatregeringen. Die versoepelingen moeten mogelijk worden gemaakt door extra snelheid met het vaccineren en een gratis sneltest per week voor alle Duitse burgers na zondag.

