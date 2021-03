LIVE | Winkeliers Klazienaveen broeden op nieuwe acties

Naarmate de gezondheidscrisis vordert zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

09.35 Europa kijkt naar Russisch vaccin

Vanuit Moskou is bij de Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een aanvraag ingediend voor een versnelde beoordeling van zijn coronavaccin Spoetnik. De kans is daardoor groot dat dit over een paar maanden in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

08.44 - Zaken in Klazienaveen

De tientallen winkeliers in het Drentse dorp Klazienaveen (gemeente Emmen) hebben dinsdag tijdens hun demonstratieve heropening allemaal zaken gedaan. Bij de meeste winkels stonden om 09.00 uur, toen de deuren open gingen, al klanten op de stoep en overal is verkocht. Hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging. In de aanloop naar Pasen heeft de winkeliersvereniging nieuwe acties in petto als het kabinet de coronaregels voor winkelen volgende week niet versoepelt.

De middenstand heropende de zaken omdat dat naar hun mening binnen de geldende coronaregels wel veilig kan. Heropening zou dringend noodzakelijk zijn, omdat veel winkels dreigen om te vallen door gebrek aan inkomsten. Na vijf kwartier maakte burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen een einde aan de actie, aangezien klandizie in winkels dinsdag nog helemaal verboden was. Sinds woensdag mogen winkeliers op afspraak enkele klanten tegelijk op een tijdslot ontvangen.

„Het was hartverwarmend dat klanten de winkeliers echt een hart onder de riem wilden steken. Iedereen in het dorp is enthousiast”, zegt Van der Velde. Hij is tevreden, omdat volgens hem „het muntje nu wel is gevallen. De brancheorganisatie deed niet genoeg om de nood onder de middenstand onder de aandacht te brengen. Dat is nu goed gelukt.”

08.10 - Gehandicapt kind lijdt door lockdown

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de lockdown. Maar liefst 72% van de meisjes en jongens met een beperking is door de coronacrisis eenzamer dan ooit.

Gideon kreeg extra spelletjes die ervoor zorgen dat hij weer iets te doen heeft. Ⓒ Oscar Seijkens

07.48 - Versnelde goedkeuring

De Britse medische toezichthouder gaat vaccins tegen nieuwe varianten van het coronavirus versneld goedkeuren. Farmaceuten die een coronavaccin aanpassen dat al is goedgekeurd, hoeven daarna niet ook nog langdurig onderzoek te doen om aan te tonen dat het middel werkt.

Er wordt gevreesd dat sommige bestaande vaccins minder effectief zijn tegen nieuwe varianten, die onder meer zijn aangetroffen in Brazilië en Zuid-Afrika. „Het is een prioriteit voor ons om te zorgen dat effectieve vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het publiek, zonder compromissen te doen op het gebied van veiligheid”, zegt een topmedewerker van toezichthouder MHRA.

De coronavaccins die nu worden gebruikt in Europa, zijn al ongekend snel ontwikkeld. Dat duurde minder dan een jaar, terwijl zoiets normaliter wel tien jaar kan duren. Het aanpassen van vaccins als het coronavirus muteert, zou nog sneller moeten gaan.

07.28 - ’Coronacrisis raakt jongeren onevenredig hard’

Van alle generaties worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, maar het kabinet laat ze in de kou staan.

07.24 - Steun coronabeleid loopt terug

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent, blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde.

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt I&O dat het onderzoek uitvoerder in opdracht van de NOS. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is.

I&O Research ondervroeg 2685 Nederlanders tussen 26 februari en 1 maart.

07.16 - ’Het mag allemaal wel wat positíever!’

Aan de populaire hersenprofessor Erik Scherder zijn ze niet besteed, de late-avond-talkshows die lang stilstaan bij onheilspellend nieuws over op ons afkomende coronavarianten.

Laten we het, als het aan Erik Scherder ligt, allemaal zo positief bekijken in deze moeilijke tijden van corona. Ⓒ ANP/HH

06.55 - Mondkapjesfraude

Een Oostenrijkse producent van mondkapjes wordt door het Openbaar Ministerie in dat land onderzocht op verdenking van fraude. Behalve van economische delicten wordt het bedrijf ook verdacht van arbeidsrechtelijke overtredingen, aldus de aanklager.

De aanklager die belast is met onderzoeken naar corruptie en economische delicten kwam in actie na onderzoek waaruit naar voren kwam dat de mondkapjes van het bedrijf in het buitenland werden geproduceerd, in Oostenrijk opnieuw werden verpakt en vervolgens voor een hogere prijs werden verkocht als producten die in Oostenrijk zouden zijn gemaakt. Het gaat daarbij om FFP2-mondkapjes.

De vraag naar FFP2-mondkapjes is geëxplodeerd sinds de coronapandemie. Hygiene Austria moest zodoende een Chinese producent in de arm nemen om de mondmaskers volgens Oostenrijks ontwerp te produceren, stelt het bedrijf in een verklaring.

06.42 - Uitbraak basisschool

Dertig gezinnen in quarantaine na corona-uitbraak op basisschool: ’Een hel wat er gebeurt’

Speelkwartier op basisschool De Blauwe Morgenster, vorig jaar mei. Ⓒ Wim Egas

06.35 - Opnieuw toename Duitsland

Opnieuw zijn er in Duitsland in de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen vastgesteld dan op de dag ervoor. De Duitse tegenhanger van het RIVM meldde donderdag 11.912 nieuwe gevallen.

Woensdag werden ruim 9000 besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Toen werden er bijna 4000 nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.471.942 personen in Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 359 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.240 levens geëist in Duitsland.

Angela Merkel Ⓒ EPA

Bondskanselier Angela Merkel maakte na overleg met de deelstaatpremiers bekend dat de lockdown in het merendeel van deze maand sowieso nog van kracht blijft. Wel kondigde Merkel aan dat zij een model voor gefaseerde versoepelingen overeen was gekomen met de deelstaatregeringen. Die versoepelingen moeten mogelijk worden gemaakt door extra snelheid met het vaccineren en een gratis sneltest per week voor alle Duitse burgers na zondag.

