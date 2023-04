Nederland geteisterd door hagel, bliksem en zware windstoten

De A12 tussen Arnhem en Utrecht was spekglad door een hagelbui. Daar gebeurde ook een ongeluk, meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De A12 in de richting Utrecht is daarom nabij Wageningen een tijdje dicht geweest, meldt de ANWB. Inmiddels is de weg weer vrij.

De ANWB waarschuwde vrijdag eerder al voor windstoten, regen en plaatselijke hagelbuien.

Tekst gaat hieronder verder.

Kamasutrabeurs afgelast

De Jaarbeurs waar momenteel de Kamasutrabeurs wordt gehouden, is deels ontruimd. De reden is een bouwkraan die in de buurt van het pand staat. Gevreesd wordt dat die kan omvallen door de weersomstandigheden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Volgens de Jaarbeurs zou de kraan de afgelopen dagen gedemonteerd worden, maar is dat niet op tijd gelukt. Vanwege de veiligheid is op last van de politie besloten hal 1 van de Jaarbeurs te ontruimen. „Door het slechte weer, was het niet veilig”, zegt een woordvoerster van de Jaarbeurs.

De Jaarbeurs in Utrecht is wegens weeromstandigheden ontruimd. Ⓒ ANP

Hoeveel mensen er in de hal waren, is niet bekend. Volgens de woordvoerster zijn veel mensen gelijk naar huis gegaan en zijn er tussen de twee- en driehonderd bezoekers die in andere delen van de Jaarbeurs waren opgevangen. Sommigen hebben nog spullen in de lockers liggen.

„Op last van politie moeten we helaas meedelen dat voor vanavond de Kamasutra Beurs is afgelast”, meldt de organisatie achter de erotiekbeurs, die op vrijdag pas om middernacht zou sluiten. „Op dit moment wachten we verdere instructies van de politie af. Nogmaals oprechte excuses en een goede en veilige terugreis.” Verder meldt de organisatie dat de tickets van vrijdag ook geldig zijn voor zaterdag.

Bliksem

Tijdens een heftige onweersbui is in Bussum de bliksem ingeslagen bij een woning aan de Karel Doormanlaan. De schoorsteen is daarbij van de woning geblazen. Tijdens de blikseminslag stond de bewoonster onder de douche. Zij raakte niet gewond en belde snel de brandweer.

Bij de blikseminslag in Bussum vloog de schoorsteen van het dak. Ⓒ Inter Visual Studio

Ook in Sliedrecht kreeg men te maken met heftige onweersbuien. Daar zijn meerdere bomen geraakt door blikseminslag. De bomen waren versplinterd en kwamen terecht op een schoolplein en in een sloot.

Tekst gaat hieronder verder.

In Sliedrecht zijn meerdere bomen geraakt door blikseminslag. Ⓒ AS Media

Wedstrijden stilgelegd

De wedstrijd tussen Almere City FC en PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond vlak voor rust even stilgelegd vanwege onweer boven het stadion. Het duel werd na ongeveer 20 minuten weer hervat.

Meer wedstrijden hebben of hadden vrijdag last van het slechte weer. Ook Telstar - VVV-Venlo werd onderbroken. Verder begon het duel tussen FC Dordrecht - Jong AZ ruim een kwartier later, ook omdat er onweer was.