Nederland geteisterd door hagel, bliksem en zware windstoten

De A12 tussen Arnhem en Utrecht is spekglad door een hagelbui. Daar gebeurde ook een ongeluk, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De A12 in de richting Utrecht is daarom dicht nabij Wageningen, meldt de ANWB.

Door het ongeluk is er een file ontstaan. Beide verkeersdiensten raden automobilisten aan om te rijden via de A50 en de A15. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie waarschuwt weggebruikers rekening te houden met de omstandigheden.

De ANWB waarschuwde vrijdag eerder al voor windstoten, regen en plaatselijke hagelbuien.

Kamasutrabeurs ontruimd

De Jaarbeurs waar momenteel de Kamasutrabeurs wordt gehouden, is ontruimd. De reden is een kraan die in de buurt van het pand staat. Gevreesd wordt dat die kan omvallen door de weersomstandigheden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Volgens de zegsman heeft de Jaarbeurs zelf uit voorzorg besloten tot ontruiming en is dat niet op verzoek van de Veiligheidsregio.

De organisatie van de Kamasutrabeurs meldt zelf dat de hal van KamaSutrA ontruimd is in verband met „instortingsgevaar van een kraan die pal naast de hal staat. Op dit moment is iedereen bezig om informatie te krijgen over wanneer we verder kunnen. Stay tuned.”

Bliksem

Tijdens een heftige onweersbui is in Bussum de bliksem ingeslagen bij een woning aan de Karel Doormanlaan. De schoorsteen is daarbij van de woning geblazen. Tijdens de blikseminslag stond de bewoonster onder de douche. Zij raakte niet gewond en belde snel de brandweer.

Bij de blikseminslag in Bussum vloog de schoorsteen van het dak. Ⓒ Inter Visual Studio

Ook in Sliedrecht kreeg men te maken met heftige onweersbuien. Daar zijn meerdere bomen geraakt door blikseminslag. De bomen waren versplinterd en kwamen terecht op een schoolplein en in een sloot.

In Sliedrecht zijn meerdere bomen geraakt door blikseminslag. Ⓒ AS Media

Wedstrijden stilgelegd

De wedstrijd tussen Almere City FC en PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond vlak voor rust even stilgelegd vanwege onweer boven het stadion. Hij hervatte het duel na ongeveer 20 minuten.

Meer wedstrijden hebben of hadden vrijdag last van het slechte weer. Ook Telstar - VVV-Venlo werd onderbroken. Verder begon het duel tussen FC Dordrecht - Jong AZ ruim een kwartier later, ook omdat er onweer was.