Dochter Aleksandr Doegin omgekomen door bomaanslag in auto bij Moskou: ’Huisfilosoof van Poetin was zelf het doelwit’

Doegin is een bekend figuur binnen het Kremlin. Hij is een ultraconservatieve filosoof en Russische nationalist die wordt beschouwd als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is ’Raspoetin’ vanwege zijn invloed op president Vladimir Poetin. De precieze omstandigheden van de explosie worden nog onderzocht. Moskou heeft een strafzaak geopend.

Russische filosoof en nationalist Aleksandr Doegin. Ⓒ ANP / Associated Press

Beelden

Op beelden op sociale media is te zien hoe Aleksandr Doegin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Russische media gaan uit van een aanslag. De auto behoorde toe aan Aleksandr Doegin zelf, zegt een vertrouweling van de familie tegen staatspersbureau TASS. „Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Aleksandr op een andere manier terugkeerde. Hijzelf of beiden waren het doelwit.”

Aleksandr Doegin en zijn dochter Daria waren op de terugweg van een folklorefestival, waar vader Doegin een lezing gaf. Hij zou op het laatste moment besloten hebben om pas later te vertrekken. De explosie gebeurde op een snelweg buiten Moskou. Daria Doegin, journalist en politiek analist in Rusland, zou recent nog in het bezette Marioepol in het zuiden van Oekraïne zijn geweest. Zo nam ze selfies in de staalfabriek waar hevig om werd gevochten en waar honderden Oekraïense burgers zich schuilhielden voor de Russen. Ze studeerde filosofie aan de Staatsuniversiteit in de Russische hoofdstad.

’Terroristen van het Oekraïense regime’

Separatistenleider Denis Poesjilin van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zegt dat „terroristen van het Oekraïense regime” betrokken zijn bij het incident. Hun doelwit was volgens hem de vader van de vrouw, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Kiev heeft in een verklaring elke betrokkenheid van de hand gewezen. „Oekraïne heeft natuurlijk niets met de explosie te maken, wij zijn geen criminele staat zoals Rusland en helemaal geen terroristische staat”, aldus een zegsman van de regering.

Doegin staat bekend om zijn felle uitingen tegen het Westen en liberalisme. De omstreden denker bepleit een groot Russisch rijk waarin alle Russisch-sprekenden worden verenigd. Hij liet zich positief uit over de inval van Poetin een half jaar geleden in Oekraïne, zijn dochter deed dat ook.

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk sprak Aleksandr Doegin tijdens een bezoek aan Amsterdam in 2018. „Poetin is een sfinx. Je moet kijken naar zijn daden.”