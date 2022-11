Zeker zes doden en 81 gewonden bij explosie in centrum van Istanbul

Bent u of kent u mensen in Istanbul die meer weten over deze explosie? Wij horen graag uw verhaal via de tiplijn.

De explosie gebeurde rond half 5 (lokale tijd) in de Istiklal Caddesi, een populaire winkelstraat vlakbij het Taksim-plein. Op sociale media circuleren foto’s waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een poel van bloed.

Direct na de explosie gingen er geruchten dat het om een zelfmoordaanslag ging. Ook doken er video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. Vice-president Fuat Oktay stelde dat het gaat om een zelfmoordaanslag gepleegd door een vrouw. Er is geen verantwoordelijkheid voor de explosie opgeëist.

Hulpdiensten op de Istiklal-straat. Ⓒ REUTERS

Vermoedelijk zullen de aantallen nog stijgen. Ook is er veel schade aangericht. Op filmpjes van Twitter is te zien hoe voorbijgangers na de ontploffing zich ontfermen over gewonden en levenloze lichamen die op de grond liggen. De ontploffing vond midden tussen de wandelende menigte plaats.

Vrees voor aanslag

De hoofdofficier van Justitie is een onderzoek naar de toedracht gestart. Turkije wordt al decennia geplaagd door aanslagen door verschillende groeperingen, waaronder de Koerdische PKK, de Koerdische TAK, de moslimfundamentalistische IS en extreemlinkse organisaties. De Istiklal Caddesi is 1,4 kilometer lang en verbindt een plein in de buurt van de Galata-toren met het Taksim-plein in het centrale Europese deel van Istanbul, waar dagelijks duizenden mensen lopen. Juist doordat het plein zo centraal is en er altijd zoveel mensen lopen zijn hier vaker aanslagen gepleegd.

In het verleden is het gebied rond Taksim vaker het doelwit geweest van dodelijke terreuraanslagen. In 2016 kwamen vier mensen om toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in de Istiklal-straat. Veel winkeliers in de wijk Beyoglu, waarin de straat ligt, sloten na de aanslag hun winkels.

De Turkse mediakoepel RTÜK heeft op last van de rechtbank tijdelijk een uitzendverbod over de explosie in Istanbul ingesteld. De enige informatie over de explosie komen naar buiten via officiële kanalen van de Turkse overheid. Onduidelijk is waarom, mogelijk heeft het te maken met het lopende onderzoek van de hulpdiensten en justitie.

Ⓒ AFP

De Nederlandse politiek analiste Rena Netjes woont ook in het centrum van Istanbul, maar te ver van de plek waar de explosie plaatsvond om deze zelf te horen. „De explosie heeft vlak bij het Nederlands consulaat plaatsgevonden, iets verderop, tegenover de kledingzaak Mango, in het midden van de Istiklal Caddesi. Ik hoor ambulances af en aanrijden en helikopters boven mij. Mogelijk gaat de politie een deel afzetten. Er wordt gevreesd dat het een aanslag is en dat er meerdere aanslagen kunnen komen”, aldus Netjes.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan De Telegraaf weten dat het vooralsnog geen informatie heeft dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Het Nederlandse consulaat, dat op 10 minuten lopen van plek van de explosie is gevestigd, houdt contact met de lokale autoriteiten. Nederlanders wordt opgeroepen de omgeving van de getroffen winkelstraat voorlopig te mijden.

Voetbalclub Galatasaray heeft zijn wedstrijd van zondagavond afgelast. Ook andere grote voetbalclubs uit Istanbul spelen niet.