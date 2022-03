Witte Huis: Biden drong niet aan op machtswisseling in Rusland

„Het punt van de president was dat het Poetin niet kan worden toegestaan macht uit te oefenen over zijn buren in de regio. Hij had het niet over Poetins macht in Rusland of over een machtswisseling”, verduidelijkte de functionaris. Biden schilderde zijn Russische ambtsgenoot zaterdag overigens ook af als „slager”, na hem eerder „oorlogsmisdadiger” en „moorddadige dictator” te hebben genoemd.

De woordvoerder van het Kremlin reageerde afkeurend op de uitlating van Biden over Poetin. Hij veroordeelde die ten strengste. „Het is niet aan Biden daarover een besluit te nemen. De Russische president is gekozen door de Russen”, aldus Dmitri Peskov.

Alarmbellen

De opmerking van Biden is ook bij Amerikaanse media niet onopgemerkt gebleven. Zo schrijft het republikeinse Fox News: „De toespraak van president Biden (...) bevestigde aan de Russische president Vladimir Poetin wat hij al lang vermoedde: de VS willen hem uit de macht.”

Daily Mail schrijft: „De oproep van Biden om Poetin uit de macht te zetten, doet de alarmbellen rinkelen bij deskundigen op het gebied van buitenlands beleid van de VS, die vrezen dat het de spanningen kan doen escaleren, zelfs als het Kremlin zijn oorlogsdoelen in Oekraïne terugschroeft.”

De Amerikaanse diplomaat, en voorzitter van denktank Council on Foreign Relations, Richard Haass zegt in gesprek met Politico: „Juist het feit dat deze opmerking niet in de draaiboeken van het Witte Huis stond, maakt het erger, omdat het het vermoeden versterkt dat dit Bidens oprechte overtuigen zijn.” Ook het excuus van Bidens staf wordt ’lafjes’ genoemd, door onder meer The Atlantic.

Haass heeft wel een advies voor een eventuele volgende stap: een hoge functionaris, bijvoorbeeld de nationale veiligheidsadviseur of de staatssecretaris, zal contact moeten opnemen met hun Russische gelijke om uit te leggen dat de opmerking van Biden in het heetst van de strijd is gemaakt.