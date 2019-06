Vermoorde Saban ooit uitgeroepen tot ’held van Amsterdam’

Saban Berk was het zat om met Saban B. te worden verward. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Sportschoolhouder Saban Berk is maandagavond vermoord in Amsterdam-Noord. De vijftiger werd door zijn hoofd geschoten, de daders zijn gevlucht. In 2014 sprak De Telegraaf met ’de hardwerkende ondernemer’. Hij werd gek van de gelijkenissen met vrouwenhandelaar Saban B. Hieronder nogmaals het artikel dat op 13 oktober 2014 werd gepubliceerd.