Halsema doet aangifte van (doods)bedreigingen over Ajax-huldiging

De gemeente zocht begin maart voor het eerst naar beveiligers, waarna het probleem van de tekorten snel duidelijk werd. „De gemeente heeft twaalf verschillende bedrijven benaderd, maar het gewenste aantal beveiligers bleef uit”, zo stond vorige week maandag in een persbericht. De opties om te werken met servicemedewerkers, horeca- of winkelbeveiligers, beveiligers in opleiding of voetbalstewards zijn ook onderzocht, maar bleken niet haalbaar.

Voor alle grote evenementen geldt de eis: één professionele beveiliger op elke 250 bezoekers. Een huldiging van Ajax trekt al snel 80.000 tot 100.000 bezoekers, wat neerkomt op minimaal 320 beveiligers. Hun taken bestaan uit fouilleren, het begeleiden van de in- en uitstroom van het publiek en het hulp bieden aan bezoekers die onwel worden. Deze taken liggen niet bij de politie.

De burgemeester besloot in samenspraak met de politiecommissaris, hoofdofficier van justitie en Ajax dat het Museumplein geen optie was voor een eventuele huldiging. Zij gaf vorige week maandagavond op sociale media aan „bedolven” te zijn „onder bedreigingen en gescheld.” Ze vroeg iedereen het beschaafd en vriendelijk te houden.

Ze is nu toch naar de politie gestapt om aangifte te doen. Het gaat om een groot aantal online bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen. De politie heeft de zaak nu in onderzoek.