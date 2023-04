Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van… De doodskist van kunstenares Maya Wildevuur (1944-2023) stond al twintig jaar klaar

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Maya Wildevuur op haar eigen doodskist, die al twintig jaar klaar stond om als laatste rustplaats voor de kunstenares te dienen. Ⓒ FOTO’S Jos Schuurman

Zachte ogen omlijst door helblauwe en knalgele make-up, oranje lippenstift, een diadeem van bonte bloemen op haar hoofd. Kleurrijk was kunstenares Maya Wildevuur, en niet alleen van buiten. Op 11 april overleed ze op 78-jarige leeftijd, in haar slaap, thuis in de Ennemaborg in Midwolda.