Tóch geen verbod op cv-ketels in monumenten en appartementen

Afgelopen week presenteerde het kabinet een hele reeks klimaatmaatregelen, waaronder maatregelen om huizen te vergroenen. Het kabinet wil huizen, winkels, scholen en kantoren komende jaren van het gas af halen, bijvoorbeeld door eigenaren te verplichten in plaats van cv-ketels in het vervolg een (hybride) warmtepomp aan te laten schaffen. Per 1 januari 2026 zouden kapotte cv-ketels al niet meer mogen worden vervangen door volledig gasgestookte exemplaren, maar moeten hybride of volledig elektrische warmtepompen worden aangeschaft.

Maar nu blijkt dat de maatregel voor veel minder panden gaat gelden dan eerder voorzien. In elk geval (Rijks)monumentale gebouwen, maar ook appartementen krijgen een uitzondering van De Jonge. „Er komt een uitzonderingsmogelijkheid voor situaties waarin de norm niet goed kan worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege geluidseisen, noodzakelijke aanpassingen aan de woning of wanneer de verwarmingsinstallatie tot onevenredig hoge kosten leidt. Bijvoorbeeld omdat binnen tien jaar een collectieve wijkoplossing (zoals een warmtenet) wordt gerealiseerd. Monumenten worden vooralsnog op voorhand uitgezonderd, vanwege complexe vergunningstrajecten. Voor appartementen geldt hetzelfde vanwege aandachtspunten op het gebied van geluid en ruimtelijke inpassing”, meldt hij aan de Tweede Kamer. Eerder bleek ook al dat (complexe) besluitvorming bij verenigingen van eigenaren dergelijke verduurzamingsplannen kan dwarsbomen.

’Normeren’

Desalniettemin wil De Jonge ’normeren’ door per 2026 cv-ketels voor alle andere gebouwen te laten vervangen door (hybride) warmtepompen. „Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van kostbaar aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp. Hierdoor stijgt de productie, daalt de prijs en wordt de warmtepomp een financieel nog aantrekkelijker alternatief voor de cv-ketel”, is de redenering van de minister.

Hij stelt dat een hybride warmtepomp zichzelf doorgaans in zeven jaar terugverdient en daarom verplicht blijft voor alle overige categorieën panden. „De hybride warmtepomp die vanaf 2026 de minimumstandaard is, gebruikt minder aardgas, verlaagt de energierekening en draagt bij aan het klimaat. Iedereen moet daarvan kunnen profiteren, daarom zijn er subsidies en leningen: de investering is daarmee betaalbaar voor iedereen en verdient zichzelf terug.”