Israël veroordeelt verkiezing Raisi als president Iran

Premium Binnenland

Vinden CDA en PvdA ooit hun kiezers terug? ’Niet geleverd wat we beloofden’

De oude volkspartijen CDA en PvdA verkeren in crisis. Ledenaantallen en stembusresultaten zijn, positieve uitschieters daargelaten, al decennia in duikvlucht, contact met de achterban is steeds schraler. De partijen die hun bestaansrecht ontleenden aan solidariteit en verbinding hebben geen antwoord...