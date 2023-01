Premium Het beste van De Telegraaf

Grüne Woche in Berlijn Op zoek naar voedselzekerheid kijkt Duitsland vooral naar exporteur Nederland

Door Mike Muller

Frau Antje, hier te midden van ’dweilorkest’ Kleintje Pils, is in Duitsland al jaren een beroemdheid. „Acht op de tien Duitsers kennen Frau Antje, echt een ongelooflijk succes”, klinkt het tijdens de Grüne Woche in Berlijn.

BERLIJN - Voedselzekerheid, voedselzekerheid en voedselzekerheid. Duitsers zijn door de oorlog in Oekraïne maar met één ding bezig en dat is dat onderwerp, zo blijkt op Europa’s grootste landbouwbeurs ’Grüne Woche’ in Berlijn. Daarbij kijken onze oosterburen vooral ook naar Nederland, dat als exporteur een belangrijke rol speelt in de voedselvoorziening in Duitsland.