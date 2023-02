Twee aanhoudingen na brand in opslag piepschuim in Groningen

Beide personen zijn meegenomen naar het bureau. Onderzocht wordt nog wat hun eventuele betrokkenheid bij de brand is. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Bij de brand kwam veel rook vrij die over een deel van de stad trok. Vanwege de rookontwikkeling is ook een NL-Alert gestuurd. De brandweer riep mensen die met hun woning in de rook zaten op om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de ventilatiesystemen uit te schakelen.

Omliggende flats zijn door de brandweer na de brand nog gemeten op de aanwezigheid van koolmonoxide. Het resultaat van die metingen is niet bekend.

De rook trok ook over de snelwegen A7 en A28, wat volgens Rijkswaterstaat tijdelijk voor overlast voor automobilisten zorgde.