Jury verklaart Trump schuldig aan seksueel misbruik en smaad, miljoenen schadevergoeding

Schrijver E. Jean Carroll (79) zegt dat Trump haar halverwege de jaren negentig heeft verkracht in een paskamer in een warenhuis in New York City. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. De jury acht verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. Hij heeft zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld.

Trump had Carroll een „oplichter” genoemd en noemde haar beschuldigingen „leugens” en een „hoax.” Voor het (seksueel) geweld moet Trump aan Carroll meer dan 2 miljoen betalen en voor de smaad zo’n 3 miljoen. Omdat het geen strafzaak is maar een civiele zaak, is van bijvoorbeeld een gevangenisstraf geen sprake. Trump zelf spreekt van „een voortzetting van de grootste heksenjacht aller tijden.”

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Ook loopt er een onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. Trump-aanhangers vielen het parlementsgebouw aan in januari 2021, niet lang nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren.