Meer politiepatrouilles in België tijdens feestdagen

De krant deed een rondvraag bij verschillende politiekorpsen waaruit blijkt dat meer dan de helft extra patrouilles inzet. Vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen gaan evenementen met Kerstmis en oud en nieuw dit jaar niet door. De focus van de politie ligt daarom dit jaar op bijeenkomsten in huizen en tuinen. De politie is streng en er is sprake van een zerotolerancebeleid.

’Niet al te streng’

Toch zal de politie niet al te streng zijn. „We gaan de bomma (oma) niet wegrukken van de feesttafel”, zegt de woordvoerder van de Antwerpse burgemeester. „Als de politie bij een patrouille tien wagens aan een woning ziet staan, zal er wel eens geïnformeerd worden. Dat is niet het geval bij elke woning waar twee of drie auto’s staan”, zo klinkt het vanuit Brugge.