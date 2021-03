Klacht Sint-Maarten bij VN: Nederland is racistisch

Nederland, zo luidt de klacht, gebruikt de pandemie en eerdere verwoesting door orkanen om Sint-Maarten ’neokoloniaal’ te dwingen soevereiniteit op te geven. In ruil voor 30 miljoen euro coronahulp wordt een toezichtsorgaan opgericht. Drie door Nederland benoemde leden gaan controleren of Sint-Maarten voldoende hervormt. Zo niet, dan kan de financiering stopgezet worden.

Sint-Maarten, sinds 2010 een zelfstandig land binnen het koninkrijk, wilde een lening regelen op de internationale kapitaalmarkt, maar daar stak Nederland een stokje voor. Te duur, vond de regering.

Er is sprake van langdurig racisme in de verhoudingen met Caribische Nederlanders, volgens de indieners van de klacht. De overheid besteedt bijvoorbeeld meer aan onderwijs en zorg voor Europese Nederlanders. Het sluit in hun ogen aan ’bij het alomtegenwoordige racisme en de xenofobie in de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren’. Ze wijzen op Zwarte Piet en de toeslagenaffaire.