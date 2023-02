Donny M. (23), verdacht van ontvoering en dood Gino, afwezig in rechtbank Maastricht

Het zijn de eerste sporen die erop duiden dat Gino inderdaad in de woning van verdachte Donny M. is geweest. De officier van justitie maakte dat woensdag bekend in de rechtbank van Maastricht, waar de derde inleidende zitting plaatsvond in de strafzaak tegen verdachte Donny M. De verdachte was daar zelf niet bij aanwezig. Eerder bekende hij dat hij de jongen in zijn huis in Geleen seksueel heeft misbruikt en gedood.

In december zei het Openbaar Ministerie nog dat forensisch onderzoek geen enkel spoor van Gino in de woning aan het licht had gebracht. Het dna dat nu is gevonden op een deurslot is een mengprofiel van meerdere personen, onder wie Gino.

Op een badkamermeubel en op de vloer van de badkamer werden twee kleine druppels braaksel gevonden. In die druppels en in de vloeistof die uit Gino’s mond liep, zijn sporen gevonden van MDMA en sildenafil. Dat laatste is de werkzame stof in het erectiemiddel Kamagra. Donny M. verklaarde eerder dat hij Gino Kamagra had laten slikken.

In de keuken van de woning is een vrijwel lege ampul aangetroffen met daarin een blauwe vloeistof waarin sporen zaten van MDMA, amfetaminen, cafeïne en GHB.

Tijdens de zitting vertelde de officier ook dat het beddengoed van Donny M. in de wasmachine was gestopt vlak voor zijn aanhouding. Het bed was niet opnieuw opgemaakt. Ondanks dat de wasmachine al had gedraaid, zijn er haren aangetroffen. Op dit moment wordt onderzocht of er haren van Gino tussen zitten. Ook loopt er nog onderzoek naar de vuilniszakken en de tape waarmee het lichaam van Gino was omwikkeld, en naar het kussen waarmee Donny M. de jongen zou hebben gesmoord. Op het kussen dat hij zegt te hebben gebruikt, zijn geen biologische sporen van de jongen aangetroffen. Er vindt nog onderzoek plaats naar een ander kussen.

Het Pieter Baan Centrum deed onderzoek naar de geestvermogens van Donny M. Dat is afgerond, maar het rapport is nog niet klaar. Volgens de officier hebben de onderzoekers ook te kampen met de griepgolf waardoor vertraging is ontstaan.

De rechtbank neemt een verzoek van de familie van Gino om met meer mensen bij de zittingen aanwezig te mogen zijn, in heroverweging. Het werd eerder afgewezen, omdat de zaak is aangemerkt als een ’risicozitting’. De officier van justitie deed een dringend beroep op de rechtbank om op dat besluit terug te komen „zeker als het verzoek binnen de grenzen van het redelijke blijft.”

De zussen Kelly en Naomi van Gino verloren behalve hun broertje, in november ook hun moeder die onverwacht overleed. De volgende zitting staat gepland op 10 mei. De kans dat de zaak nog voor de zomer inhoudelijk wordt behandeld, lijkt uiterst klein.