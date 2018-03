Verder zonder Floor...

Jeroen en Ingrid van Til met dag- en fotoboeken over Floor. „Het leven pakt ons op, je moet wel door.” Ⓒ Rias Immink

Ondanks alle goede zorg, alle onderzoek in het Prinses Máxima Centrum, alle expertise, alle kracht en hoop en liefde; er gaan nog steeds kinderen dood aan kanker. De zesjarige Floor was één van hen. Haar ouders vertellen, in de hoop dat dit lot in de toekomst steeds meer kinderen bespaard kan blijven.