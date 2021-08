Prinses Alexia is vertrokken naar kostschool in Wales

Prinses Alexia rondde afgelopen schooljaar de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet af. In Wales voltooit ze haar middelbare schoolcarrière.

Koning Willem-Alexander ging van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College. Tegenwoordig is hij beschermheer van de school.

Werken op een reddingsboot

Wie de opleiding in Wales afrondt, krijgt met het papiertje toegang tot veel universiteiten over de hele wereld. Het niveau van het onderwijs ligt dan ook behoorlijk hoog. Bij de selectie wordt gekeken naar schoolresultaten, maar ook naar de interesse in andere culturen en sociale vaardigheden.

Zo is een vast onderdeel van de opleiding ook het doen van vrijwilligerswerk. Dat is bijvoorbeeld het helpen van eenzame ouderen of het werken op een reddingsboot. Ook zal Alexia leren om te gaan met verschillende culturen, want de klassen worden samengesteld met leerlingen van over de hele wereld. United World College of the Atlantic is niet alleen weggelegd voor rijke kinderen. Ongeveer de helft van de kinderen maakt namelijk gebruik van een beurs.