Arrestaties na vondst 22 kilo cocaïne

Ⓒ TLG ARCHIEF

VLISSINGEN - De politie heeft 22 kilo cocaïne gevonden in een bestelauto in de Bijleveldhaven bij Vlissingen. Twee mannen die in de auto zaten, zijn gearresteerd. Het betreft een 26-jarige Nederlander en een 30-jarige Colombiaan, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats.