Premium Het beste van De Telegraaf

Zeventig jaar na de Watersnoodramp Hoelang werken de Deltawerken nog? ’Héél serieus nadenken over toekomst’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie De Telegraaf

Amsterdam - In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden Zeeland, delen van Zuid-Holland en West-Brabant getroffen door een stormvloed. Om herhaling te voorkomen, werden de Deltawerken aangelegd. Maar beschermen die ons nog wel afdoende, is de vraag in deel 1 van een tweeluik over 70 jaar na de Watersnood.