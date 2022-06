Auto vat vlam tijdens crosswedstrijd in Rijnsburg, voertuig brandt volledig uit

Tijdens het rijden kwam er plots blauwe rook vanuit het voertuig. Niet veel later vatte het gehele voertuig vlam. De brand ging gepaard met veel vlammen en hoge rook. De rook was in de brede omtrek van de locatie van het ongeval waarneembaar.

De brandweer wist de brand te blussen met water en schuim, maar van het voertuig zelf is weinig meer over. De auto is total loss. Tot zover bekend zijn de twee bestuurders van het voertuig niet gewond geraakt.