LIVE | Periode van rouw tot zeven dagen na uitvaart Elizabeth

Koningin Elizabeth is op 96-jarige leeftijd overleden. Ⓒ ANP / Alamy Limited

London - Koninigin Elizabeth is donderdag op 96-jarige leeftijd overleden. Van over de hele wereld komende steunbetuigingen binnen. Elizabeth gaat de geschiedenisboeken in als de tweede in de lijst van langstzittende monarchen wereldwijd. Britse media melden dat prins Charles zaterdag pas officieel zal worden uitgeroepen tot koning. Volg de laatste ontwikkelingen rondom The Queen en haar familie in dit liveblog.