Onderzoek: wekelijks valt drie uur les middelbare school uit

Ruim vijfhonderd ouders hebben dit najaar het aantal uitgevallen lesuren bijgehouden. Dat deden ze via schoolapps. Gemiddeld valt ongeveer 12 procent van alle lessen op de middelbare school uit. Volgens een meerderheid van de ondervraagde ouders wordt een uitgevallen uur een vrij uur, waardoor achterstanden ontstaan.

Het merendeel van de ouders zegt niet actief door de school op de hoogte gesteld te worden als er lessen uitvallen. Een klein deel van de ouders geeft aan alleen informatie te krijgen als lessen voor een langere periode uitvallen. Slechts één op de tien ouders zegt altijd geïnformeerd te worden over lesuitval.

Ziekte van een docent is het vaakst de reden voor het niet doorgaan van een les, maar ook is geregeld niet bekend wat de reden voor de uitval is. Ook is er een lerarentekort, waardoor het bij ziekte lastiger is voor scholen om vervangend personeel te regelen. Soms wordt een klas dan naar huis gestuurd. Ouders & Onderwijs signaleert ook dat er steeds meer onbevoegd personeel voor de klas staat.