Vliegverbod houdt virus niet buiten de deur

Yteke de Jong

Het aantal coronabesmettingen in India loopt snel op. Nederland besloot zondagavond tot een vliegverbod, terwijl het RIVM dat eerst niet nodig achtte. We hebben al drie sloten op de deur. Zo is de hele wereld ’oranje’, waardoor reizen wordt afgeraden. Ten tweede moeten reizigers naar Nederland tweemaal testen; eerst een pcr-test van 72 uur voor vertrek, plus een sneltest vier uur voor vertrek. Andere landen hebben deze dubbele test niet. Daarnaast moet iedereen in quarantaine.