Acht leden Maastrichtse studentenvereniging Tragos geschorst na misstanden bij ontgroening

De senaat van M.S.V. Tragos erkent dat enkele leden zich afgelopen zaterdag 3 september ernstig hebben misdragen, ondanks de nadrukkelijke waarschuwing dat niet te doen: „Juist vanwege eerdere misdragingen bij andere verenigingen heeft het bestuur aan het begin van de avond de aanwezigen op het hart gedrukt om de regels en normen een waarden binnen de maatschappij te respecteren. Vanwege het liederlijk gedrag hebben wij onmiddellijk mensen aangesproken en enkele leden direct naar huis gestuurd en verdere toegang tot de sociëteit ontzegd.”

Tijdens het stilleggen van de avond - er zijn berichten over liederlijk gedoe met kots en urine - zijn alle aanwezigen nogmaals aangesproken op hun gedrag. „Hierop zijn later mensen naar huis gestuurd. De dagen na de aangelegenheid heeft het bestuur acht leden voor onbepaalde tijd geschorst. Ook is besloten dat onze kroeg de komende periode gesloten zal blijven om orde op zaken te kunnen stellen.”

GedragscodeNadat bij de Universiteit Maastricht een melding was binnengekomen, zijn gesprekken met M.S.V. Tragos gevoerd. „Daaruit blijkt dat zich tijdens de kennismakingstijd zaken hebben voorgedaan die voor de universiteit volstrekt onacceptabel zijn en waarmee bepalingen uit de geldende gedragscode zijn overtreden”, laat een woordvoerder van het college van bestuur weten.

De gedragscode is er gekomen na eerdere incidenten in de afgelopen jaren. De UM en de Maastrichtse studentenverenigingen hebben afspraken gemaakt voor de introductietijd over zaken als persoonlijke integriteit, gezondheid, hygiëne en voeding.

HygiëneUit de gesprekken met het Tragosbestuur is de universiteit gebleken dat de afgelopen dagen vooral regels over persoonlijke integriteit en hygiëne zijn overtreden. „Het ging daarbij om het uiten van discriminerende teksten en activiteiten waarbij het gebruik van sanitaire voorzieningen ver onder de maat bleef.”

Volgens het Instagramaccount Juicechannel moesten feuten (deelnemers aan de ontgroening) vieze drankjes drinken waardoor ze moesten overgeven. Ook zou er zijn opgeroepen om vrouwen te betasten.

VerbeterplanDe UM stelt dat er regelmatig contact is met de studentenverenigingen om overtredingen van de gedragscode te voorkomen. „De universiteit is ernstig teleurgesteld dat het desondanks mis is gegaan bij Tragos. De opgelegde sancties zijn tot nader order van kracht.”

Wel wordt de vereniging uitgenodigd om met een verbeterplan te komen. „Op basis van daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen kan de UM de opgelegde sancties te zijner tijd opnieuw overwegen. ”

De universiteit roept op om klachten en misstanden te melden en om binnen en met verenigingen alert te blijven op onacceptabele omgangsvormen. Tragos is al vaker gestraft vanwege misstanden bij de ontgroening. De vereniging wordt uitgesloten van deelname aan de INKOM.

Tragos betuigt spijt en zegt alles in het werk stellen om de gewenste cultuurverandering verder te realiseren. „Dit had nooit mogen gebeuren en wij zullen er alles aan doen om herhaling te voorkomen. M.S.V. Tragos wil een plezierige omgeving bieden voor haar leden, goed samenwerken met de universiteit en een positieve bijdrage leveren aan de studentenstad Maastricht.”