Moeder van doodgevonden baby in vijver in België is minderjarig meisje

Archieffoto van de natuurgebieden in Willebroek. Ⓒ Sierakowski©Isopix

Willebroek - UPDATE - In een vijver van natuurdomein Blaasveldbroek in Blaasveld in het Belgische Willebroek hebben wandelaars zaterdagmiddag een babylijkje gevonden. De moeder van de baby is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om een minderjarig meisje. Later vandaag geeft het parket meer informatie.