Moeder van overleden baby in vijver in België is minderjarig meisje

Inmiddels is de moeder van het kind bij ons bekend, zegt het parket aan Het Nieuwsblad. Of het meisje zichzelf heeft gemeld wil de politie nog niets zeggen. „Haar verklaring over de omstandigheden van de feiten maken nu deel uit van het onderzoek”, zegt parketwoordvoerder Lieselotte Claessens.

„Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat het zou gaan om een volgroeide, pasgeboren baby. Het lichaam zou al enige tijd in het water gelegen hebben.” De onderzoeksrechter wil nu volgens de woordvoerder eerst de resultaten van de autopsie afwachten en pas maandag meer informatie naar buitenkomen.

Een clubje wandelaars trof het lichaam zaterdag aan in een vijver in natuurdomein Blaasveldbroek in Willebroek. Het waren de overburen van Yolande Emmerechts uit de Broekstraat die het lichaampje langs de kant van de vijver aantroffen. Haar echtgenoot en naaste buurvrouw waren ook ter plaatse. „De politie ving onze overburen goed op”, zegt Yolande tegen Het Nieuwsblad.

„De man hield zich sterk en legde een verklaring af. Zijn vrouw was erg geschokt. Ze kreeg slachtofferhulp aangeboden, maar dat sloeg ze af. We hebben hier een goede onderlinge band in de buurt en zijn er om elkaar te steunen.”

’Kapot van verdriet’

Het incident maakt het nodige los in de buurt. De buurvrouw is ’kapot van verdriet’, verduidelijken andere omwonenden tegen Het Laatste Nieuws.

Justitie bevestigt de vondst. Een medewerker van het forensisch laboratorium en een arts werden naar de vindplaats gestuurd voor nader onderzoek. Er werd ook een onderzoeksrechter aangesteld. De omgeving rond de vijver werd grondig onderzocht en een team duikers zocht naar sporen in het water.

Voorlopig is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket gaat uit van een verdacht overlijden maar laat weten dat „alle scenario’s open te houden.”

Autopsie

Zaterdag rond 17.00 uur werd de omgeving na onderzoek rond de vijver weer vrijgegeven. Het lichaampje zal nader worden onderzocht. In de loop van zondag zal er een autopsie plaatsvinden. De uitkomsten van dat onderzoek zullen meer duidelijkheid moeten geven over de doodsoorzaak van het kindje.