Wandelaars vinden baby in vijver België: ’Kapot van verdriet’

Bekende Braziliaanse zangeres omgekomen bij vliegtuigcrash: kijkers zien live hoe lichaam gevonden wordt

Marília Mendonça, een populaire zangeres uit Brazilië, is vrijdag overleden in een vliegtuigcrash. De 26-jarige superster was op weg naar een concert, vier andere inzittenden kwamen ook om. Het land is in rouw: zelfs topvoetballer Neymar reageerde al op de dood van Mendonça.