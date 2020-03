Meer dan een miljard Indiërs drie weken in lockdown

Wie in Ahmedabad zonder goede reden buiten is en wordt betrapt, moet squats doen op straat. Ⓒ FOTO REUTERS

MUMBAI - India legt dinsdag om middernacht een nationale lockdown op om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi gezegd in een televisietoespraak. De lockdown gaat 21 dagen duren. De Indiase politie neemt geen halve maatregelen tegen Indiërs die zich niet houden aan de lockdown die in verband met de coronacrisis is afgekondigd. Zo moeten inwoners van de stad Ahmedabad verplicht squats doen, als ze zonder geldige reden buiten zijn.