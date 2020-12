Vestiging van een wolf in Noord-Brabant vastgesteld

De mannelijke wolf die zich gevestigd had in Drenthe, in de buurt van het Drents-Friese Wold, is daar al een paar maanden niet meer gezien. Er zijn wel sporen van dit dier gevonden in Dörpen, net over de grens met Duitsland. Het is bekend dat wolven veel heen en weer trekken over de Nederlands-Duitse grens. Mogelijk komt de wolf terug naar zijn territorium in Drenthe, maar dat is volgens wolvenkenners niet vanzelfsprekend.

Tussen juli en oktober zijn bij het bureau 434 meldingen van wolven binnengekomen. In bijna honderd gevallen ging het zeker om een wolf, aldus BIJ12. In Noord-Brabant werden de meeste schapen aangevallen. Meestal door de wolf die zich daar heeft gevestigd, maar in enkele gevallen zijn er ook sporen gevonden van onbekende zwerfwolven. Een alpaca in Ede bleek niet gebeten te zijn door een wolf, maar door een wolfshond, een kruising tussen een wolf en een hond. Dit dier woont bij mensen thuis en er zijn maatregelen genomen, meldt BIJ12.

Natuurbeheerders, overheden en schapenhouders zijn in november begonnen met een landelijk wolvenoverleg onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Deze maakte eerder ook een wolvenplan voor Gelderland, de eerste provincie met gevestigde wolven. Het overlegorgaan onderzoekt onder meer of er gebieden in Nederland aangewezen kunnen worden waar geen enkele wolf welkom is. De wolf is beschermd en mag niet zomaar verjaagd worden. Naar verwachting is daar volgend jaar meer duidelijkheid over.