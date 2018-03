Dode bij woningbrand in Haaksbergen

Ⓒ NewsUnited

Haaksbergen - Door een brand in een woning in Haaksbergen is woensdag een nog onbekend persoon om het leven gekomen. Rond 19.00 uur kreeg de brandweer een melding van een grote uitslaande brand in een hoekwoning aan de Karel Doormanstraat. Drie naastgelegen woningen moesten worden ontruimd.