Kamer wil debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

In de Kamer werd woedend gereageerd op berichtgeving van RTL Nieuws, dat op basis van gesprekken uit de ministerraad reconstrueerde hoe het kabinet bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de Kamer. Die had aan toenmalig staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om een ’feitenrelaas’ van alles wat er fout was gegaan in de toeslagenaffaire en wie op welk moment wat wist.

Ondanks de breed gedeelde vraag uit de Kamer zou het kabinet ervoor hebben gekozen om die informatie niet te delen. Het nieuws zorgt voor woede in de Kamer, vooral bij de oppositie. Denk-leider Azarkan wil donderdag al in debat over de kwestie en wil ook dat de notulen van de ministerraad-vergaderingen waarin over de toeslagenaffaire is gesproken openbaar worden gemaakt.

De oppositie steunt het verzoek om het snelle debat en de openbaring van de ministerraad-notulen, die normaal gesproken 25 jaar geheim worden gehouden. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU zijn iets voorzichtiger: zij steunen wel het debat, maar willen eerst een brief van het kabinet over de kwestie.