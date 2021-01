Premium Binnenland

Sanna krijgt als eerste de coronaprik: ’Morele verplichting naar mijn cliënten’

De eerste prik tegen het coronavirus wordt woensdag in Veghel in de arm gezet van Sanna Elkadiri. De 39-jarige Brabantse verpleeghuismedewerker was meteen enthousiast toen ze de vraag kreeg of ze als eerste wilde worden ingeënt.