Duif zet straten in Friesland in duister

LEEUWARDEN - Een duif heeft er woensdagavond voor gezorgd dat de straatverlichting in vrijwel alle straten in Friesland het een tijd lang niet deed. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Liander was de vogel een installatiehuisje in het plaatsje Oudehaske binnengevlogen vanwaaruit de straatverlichting in de provincie wordt aangestuurd. Hierdoor is kortsluiting ontstaan.