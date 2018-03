KLM schrapt tientallen vluchten, stroomstoring nu voorbij

AMSTERDAM - KLM heeft woensdagmiddag als gevolg van een stroomstoring 34 retourvluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Het betrof vluchten die een bestemming hadden in Europa. In de loop van de avond was de stroomstoring helemaal verholpen, maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, zei een woordvoerder.