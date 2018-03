Duitse dankt leven aan hond

Haar hond trok door hard te blaffen de aandacht van een wandelaar in de buurt en ging hem voor naar de plek des onheils. De man trok het bovenlichaam van het bewusteloze slachtoffer boven water. De gealarmeerde reddingsdiensten brachten de vrouw bij kennis.

Onderdak

Ze werd voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Haar huisdier kreeg onderdak in een asiel in afwachting van het herstel van zijn bazin. Hoe de vrouw in de Alme belandde, is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een ongeluk, schreef het Westfalen-Blatt.