Kabinet maandag bijeen voor crisisoverleg

Het wordt de vierde keer dat het kabinet een crisisberaad voert over corona. Deze keer is het overleg al vroeg in de agenda gezet, het is de bedoeling om de bijeenkomsten op meer structurele basis te beleggen. Het is nog niet duidelijk welke ministers maandag aanschuiven bij het overleg.

Voorafgaand aan het crisisberaad zit minister Grapperhaus in overleg met de 25 zogenoemde veiligheidsregio’s. De voorzitters van die regio’s, meestal de burgemeester van de grootste gemeente, schuiven daarbij aan.