Noodplan: noordelijke provincies Italië van buitenwereld afgesloten

Dat betekent dat je Lombardije en deze elf provincies niet meer in of uit mag, tenzij er sprake is van noodgevallen. Sportzalen, zwembaden, musea, culturele centra, bioscopen, theater en skipistes worden in dit gebied gesloten. De scholen blijven tot 3 april gesloten. In café’s en restaurants moeten eigenaren er voor zorgen dat alle klanten op minstens een meter afstand van elkaar zijn, op straffe van intrekking van de vergunning. De elf provincies die samen met de regio Lombardije afgesloten worden van de buitenwereld zijn Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro en Urbino, Venetië, Padova, Treviso, Asti en Alessandrië.

Het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het coronavirus is inmiddels met 1200 gestegen, tot een totaal van 5883. De autoriteiten melden dat 233 patiënten zijn overleden. Vrijdag lag het aantal geregistreerde besmettingen nog op 4636. Van alle patiënten zijn er 589 volledig hersteld.