Vrouw doodt en vilt husky pup, denkt dat het een wolf is

De 36-jarige Amber Barnes is aangeklaagd voor dierenmishandeling nadat ze een husky pup had doodgeschoten en gevild. Op Facebook plaatste Barnes vervolgens een bericht waarin ze opschepte dat ze een wolf had geschoten. „Vanmorgen ging ik alleen op jacht”, schrijft ze. „Ik was op zoek naar een zwarte beer, maar ik kreeg de kans om een wolvenpup te schieten. Het was een geweldig gevoel om mijn man te sms’en en te zeggen dat ik net een wolvenpup te grazen had genomen”.

Een onderzoek naar de foto's - waarop Barnes lacht en een geweer vasthoudt terwijl ze poseert met het dode dier - heeft ertoe geleid dat Barnes is aangeklaagd voor dierenmishandeling. Ook tegen de politie zou Barnes hebben verklaard dat ze dacht dat het om een wolvenjong ging.

Reacties

De politie meldt dat de jonge husky deel uitmaakte van een groep van 18 honden en puppy's die was gedumpt in het natuurgebied waar de vrouw ging jagen. De honden leefden al enkele maanden in het gebied.

Op social media zijn de mensen woest op de actie van Barnes. „Amber Barnes is de belichaming van het kwaad”, schrijft iemand. „Dat deze vrouw opschept over het vangen, doden en villen van een hond is afschuwelijk.” Een ander schrijft: „Wat een monster.”